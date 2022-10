Chico Lamba: «O míster deixou-me algumas palavras para estar tranquilo»

Chico Lamba cumpriu a estreia oficial pela principal equipa do Sporting aos 19 anos. O central português entrou para o lugar do espanhol José Marsà ao intervalo e revelou as sensações no final do encontro."Estava muito tranquilo. Estávamos preparados para este momento e temos vindo a trabalhar na equipa B. Quando surge a oportunidade temos de aproveitar e dar o máximo pelo Sporting", começou por referir à Sporting TV."O míster deixou-me algumas palavras para estar tranquilo e de resto foi normal", acrescentou.O jovem formado em Alcochete referiu ainda que 2022/23 não começou da melhor forma."No início da época tive uma lesão complicada e não fiz a pré-época, mas mantive-me sempre firme e preparado porque no Sporting as oportunidades podem aparecer a qualquer momento", deu conta Chico Lamba.