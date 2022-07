E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting oficializou ontem a renovação de contrato de Chico Lamba, notícia que Record avançou na sua edição de 28 de junho. Apesar de a duração do novo vínculo não ter sido disponibilizada, sabe o nosso jornal que o central de 19 anos, que na pré-época tem estado integrado nos treinos da equipa principal, assinou até 2024, com mais duas épocas de opção. Por outro lado, fica com cláusula de rescisão de 45 M€.

“Estar neste clube é sempre uma honra. Cheguei aqui com 10 anos, é como uma casa para mim. É sempre um orgulho renovar e continuar mais uns anos na Academia”, apontou o luso-guineense, aos meios de comunicação dos leões, prometendo “dar tudo pelo Sporting”, de olhos postos na estreia pela equipa A: “É o meu objetivo desde que cheguei ao Sporting. Vou continuar a trabalhar.”