Chris Grombahi assina contrato de formação: «O Sporting está a gostar do meu trabalho»

O Sporting assinou um contrato de formação com Chris Grombahi, extremo costa-marfinense de 14 anos que alinha nos iniciados do clube de Alvalade, escalão pelo qual soma cinco golos em 16 partidas esta temporada, e não escondeu o orgulho por esta nova fase na carreira de formação."Sinto-me orgulhoso e que o Sporting está a gostar do meu trabalho e do meu esforço a cada dia para ser melhor", começou por assumir o jovem esquerdino, que se encontra a cumprir a sua sexta temporada na formação do Sporting. "Comecei a jogar numa escolinha de futebol da UD Alta de Lisboa e um olheiro do Sporting viu-me e chamou-me para umas captações. Comecei no Pólo EUL e agora estou aqui. São muitos anos de trabalho e esforço e sinto-me orgulhoso disso", destacou.Além disso, Chris Grombahi ambiciona a altos voos no Sporting e assumiu que tem Marcus Edwards como a sua referência entre os graúdos dos verdes e brancos. "É o Edwards, porque tenho um estilo de jogo parecido com o dele: drible, atacar e fazer golos. Gosto muito dele. Sou um jogador rápido, gosto de ir no um-contra-um e de chutar à baliza. Esta segunda fase vai ser dura, mas vamos com tudo", deixou claro o jovem extremo, apontando "chegar à equipa A" como o seu grande objetivo.