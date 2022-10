Chumbo do exercício registado em três ocasiões

Em 4 anos de mandato, as direções de Frederico Varandas viram chumbado o exercício em três ocasiões. Para evitar esta situação e garantir uma maior participação e legitimidade dos resultados, a AG começou a realizar-se em dias de jogo, e aí a aprovação foi sempre alcançada.Os sócios do Sporting reúnem-se hoje em Assembleia Geral (AG), no Pavilhão João Rocha, em Alvalade, com um único ponto no programa de trabalhos: apreciar e votar o Relatório e Contas do clube relativo ao exercício de 1 julho de 2021 a 30 de junho de 2022. A direção presidida por Frederico Varandas vai apresentar um lucro recorde de 13,6 M€, "o melhor da história do Sporting sendo que é apenas a primeira vez que se verificam dois resultados positivos consecutivos nos últimos dez anos", conforme é relatado no jornal ‘Sporting’, onde é feita uma referência aos 135 mil euros positivos registados no exercício anterior.Os responsáveis leoninos destacam estes números pelo "sucesso da restruturação financeira aliado à solidez operacional sustentada pelo regresso da atividade à normalidade após o período pandémico e pelo crescimento recorde das receitas". Além disso, destacam o reforço de maioria no capital da SAD que, recorde-se, apresentou um resultado positivo de 25 milhões de euros no último documento enviado à CMVM. "Aumentou a participação na Sporting SAD de 63,8% para 83,9%, conseguindo assim garantir a maioria do capital", sublinha a direção, recordando o processo de recompra dos VMOC ao Millenium bcp.Igualmente destacado no documento disponibilizado aos sócios está o aumento de 1 M€ nas receitas de quotização."Resulta de um misto entre o sucesso das campanhas de promoção de novos sócios, sucesso desportivo e regresso da atividade após período pandémico", referem os verdes e brancos que, de forma a atraírem mais sócios, organizaram uma série de atividades lúdicas durante o período agendado para a votação. *