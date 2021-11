Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Chuvadas ajudam relvado a estar no ponto: Alvalade recebe mais três jogos em 10 dias Intempéries prosperam tapete depois de período nevrálgico. Está pronto para novo ciclo intenso





DIFERENÇAS. A 26 de novembro, com o Famalicão, eram evidentes os tufos em algumas zonas do tapete, o que já não aconteceu com o Besiktas, no dia 3

• Foto: Pedro Ferreira