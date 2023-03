Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ciclo diabólico à espera do Sporting: «O foco será principalmente na recuperação do horário biológico» Jorge Castelo, antigo preparador-físico e ex-adjunto dos leões, analisa regresso dos internacionais e 8 jogos no próximo mês





• Foto: Reuters