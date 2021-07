Cidade Sporting inaugurada esta terça-feira

Frederico Varandas vai inaugurar esta terça-feira a Cidade Sporting, pelas 11 horas, no Estádio José Alvalade, que tem sofrido obras interiores, do relvado às bancadas, e também exteriores.

A cerimónia contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, que recebeu os campeões nacionais nos Paços do Concelho, em maio. O projeto, iniciado em 2017, foi completado recentemente com a criação da Artéria Verde, a simular uma pista de atletismo, que liga o recinto do futebol ao pavilhão João Rocha, casa das modalidades; também foi instalado um campo de street basket junto ao estádio, onde várias fachadas receberam nova ‘roupagem’.