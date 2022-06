Cimarrones de Sonora confirma Jesús Alcantar no Sporting

A transferência de Jesus Alcantár para o Sporting foi confirmada em conferência de imprensa por Pedro Baltrán, diretor desportivo do Cimarrones de Sonora, que ainda informou que o clube mexicano vai manter uma percentagem não especificada do passe do central.O passe do jovem foi adquirida pelo Necaxa que, por sua vez, o vai agora colocar na equipa B dos leões. "A venda do Jesus Alcantár está confirmada. A nossa aposta passa por manter a percentagem de passes dos nossos jovens", afirmou o dirigente.O jovem defesa está ao serviço da seleção de sub-20 do México que vai defrontar o Haiti na próxima madrugada podendo assim apresentar-se em Alcochete já na próxima semana.