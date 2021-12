Rúben Amorim realizou mais um treino na Academia tendo em vista o jogo com o Ajax, na terça-feira, relativo à 6ª jornada da Liga dos Campeões. O técnico leonino não contou com Feddal, Palhinha, Rúben Vinagre e Jovane que continuam entregues ao departamento clínico. A estas quatro baixas ainda há a acrescentar Coates que continua em isolamento após ter testado positivo à Covid. Refira-se que o plantel e respetivo staff vai realizar hoje mais uma bateria de testes de forma a receberem os resultados amanhã, ainda antes da partida para a Holanda.Resta acrescentar que os leões também já divulgaram o programa para amanhã. Às 18h45 locais (17h45 em Lisboa), Rúben Amorim e um jogador farão a antevisão do duelo com o campeão holandês. Passados 45 minutos, o plantel realizará o treino de adaptação ao relvado e à iluminação da Johan Cruijjf ArenA.