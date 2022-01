Cinco do Sporting pisam risco amarelo

O jogo com o Vizela aumentou para cinco o número de jogadores do Sporting em risco de exclusão por cartões amarelos na Liga: Pote e Esgaio já partiram para a última jornada em perigo; Porro estava em igual situação mas não jogou; Coates e Palhinha foram ambos admoestados por Fábio Veríssimo. Rúben Amorim não tem forçado qualquer gestão disciplinar mas o facto é que, já em contagem decrescente para o clássico, esse cenário poderá ser colocado. Depois da partida de sábado com o Sp. Braga, os leões defrontam, para o campeonato, o Belenenses SAD e o Famalicão, seguindo-se a visita ao Dragão. Coates falhará sempre o Belenenses SAD, devido aos compromissos pelo Uruguai, pelo que um amarelo com o Sp. Braga permitiria ao capitão limpar a ‘ficha’.