Clássico à beira de esgotar: Sporting anuncia últimos 486 bilhetes

O Sporting-FC Porto, jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, terá casa esgotada no José Alvalade: segundo informam esta terça-feira os leões, em nota oficial no seu site, restam apenas 486 bilhetes para o clássico, à venda quer online quer fisicamente, no estádio.Explicam ainda os verdes e brancos que após venderem as últimas entradas, serão ainda disponibilizados 2 mil ingressasos para a Zona com Condições Especiais de Acesso e Permanência de Adeptos (ZCEAP).