Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Cláusulas valeram multas ao Sporting Foram pagos 80 mil euros pelo desejo de dificultar mudanças de Raphinha e Barcos para os rivais





Cláusula no contrato do Sporting com o Rennes por Raphinha deu multa aos leões

• Foto: Reuters