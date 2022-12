E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Por decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o Sporting terá de pagar uma multa de 918 euros devido ao mau comportamento do público na visita ao Rio Ave, na Allianz Cup.Em causa está um um cântico ofensivo entoado repetidamente pelos adeptos visitantes, com a expressão "a Liga é m****!" *