CNID sai em defesa de Rita Latas: «Jornalistas não podem ser escrutinados por nenhuma Federação ou Liga»

O CNID garante que "é só mais uma das muitas coisas estranhas que se passam no âmbito da Justiça Desportiva", de alguém que se "limitou a fazer o seu trabalho". "Os jornalistas não podem ser escrutinados por nenhum Conselho de nenhuma Federação ou Liga, nem por nenhum clube. Nunca. Jamais", acrescenta-se ainda em comunicado.



Relacionadas Conselho de Disciplina abre processo a jornalista da Sport TV por pergunta sobre Slimani A Associação dos Jornalistas de Desporto saiu esta quarta-feira em defesa de Rita Latas, jornalista da Sport TV que foi processada pelo Conselho de Disciplina da FPF depois de ter instado Ruben Amorim sobre as declarações de Slimani na 'flash interview' do jogo com o Chaves, no sábado.O CNID garante que "é só mais uma das muitas coisas estranhas que se passam no âmbito da Justiça Desportiva", de alguém que se "limitou a fazer o seu trabalho". "Os jornalistas não podem ser escrutinados por nenhum Conselho de nenhuma Federação ou Liga, nem por nenhum clube. Nunca. Jamais", acrescenta-se ainda em comunicado.

Confira o comunicado do CNID na íntegra:

Processo espúrio instaurado a uma jornalista

O CNID - Associação dos Jornalistas de Desporto tomou conhecimento de que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo a uma jornalista da Sport TV.

Esta é só mais uma das muitas coisas estranhas que se passam no âmbito da Justiça Desportiva, porquanto a Jornalista se limitou a fazer o seu trabalho, fazendo uma pergunta ao treinador do Sporting sobre uma questão de atualidade (declarações de Slimani), ao que o treinador respondeu educadamente que falaria disso na conferência de Imprensa que se seguiria.

A jornalista colocou apenas uma questão pertinente como é seu dever. Abrir um processo por isto é absurdo, para não lhe chamar outra coisa.

O CNID desconhecia este inusitado âmbito disciplinar a que os Jornalistas estariam submetidos e que é absolutamente inaceitável.

Os Jornalistas não podem ser escrutinados por nenhum Conselho de nenhuma Federação ou Liga, nem por nenhum clube. Nunca. Jamais.

A Jornalista contará com o apoio total do CNID, que irá até às instâncias internacionais se for caso disso. E se, por absurdo, houvesse que ser paga qualquer multa, o CNID faria questão de a pagar -- em moedas de cêntimo, entregues à presidente do CD.