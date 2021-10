Coates: «A equipa tem muita confiança a jogar em casa»

Coates realçou a importância do triunfo do Sporting sobre o Moreirense e a confiança que a equipa tem a jogar em Alvalade.





"Vamos jogo a jogo. É muito importante ganhar, ainda para mais em casa. Conseguimos uma vitória muito importante para toda a equipa, para as pessoas que vieram. Continuamos na luta", começou por dizer à Sport TV, acrescentando: "Sabíamos que iam criar dificuldades. Têm grandes jogadores, uma grande equipa. Conseguimos rápido o golo, deu-nos confiança. Há que dar mérito ao Moreirense, que demonstrou bom futebol e tentou atacar.""Tentamos sempre que seja uma fortaleza nossa. A equipa tem muita confiança a jogar em casa. Temos de continuar. Isto não acaba aqui. Vamos tentar continuar com o mesmo trabalho.""Trabalho de toda a equipa, não só meu. Trabalhámos muito e é mérito do Carlos, do míster. Não sou só eu. Há quem tenha de colocar a bola lá. Depois entra nalguns jogos, noutros não entra.""Foi para a minha família", finalizou.