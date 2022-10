Coates: «Aconteceu-nos o mesmo que tinha sucedido em Marselha...»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting perdeu em casa com o Marselha (0-2) numa partida onde se repetiram alguns erros sucedidos no Vélodrome. Esgaio cometeu penálti e foi expulso ainda na primeira parte, com Pote a ver vermelho na segunda parte.





"Aconteceu-nos o mesmo que tinha sucedido em Marselha. São detalhes que temos de corrigir. Ainda temos possibilidade de passar, por isso estamos confiantes na equipa que temos. Temos de corrigir os erros que cometemos e seguir em frente", começou por dizer o central à Eleven Sports, que ele que saiu lesionado: "Independentemente de quem jogue, esse jogador sabe que tem a confiança de toda a equipa. A minha lesão acho que não é grave. O Marsà teve a oportunidade de jogar e esteve bem. Quem jogar vai dar o seu melhor. E temos de corrigir estes erros que temos cometido."O Sporting caiu para o terceiro lugar e a sua situação ficou mais difícil: "Todos os jogos são finais. Já se viu isso e demonstrámos no ano passado que é assim. Este ano ganhámos os dois primeiros jogos, no ano passado tínhamos perdido. Temos as mesmas chances [de apuramento] das outras equipas neste grupo e vamos fazer tudo para passar o grupo."