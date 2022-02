Coates: «Ainda falta muito campeonato e vamos acreditar sempre até ao fim»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

Vários jogadores do Sporting têm deixado mensagens nas redes sociais a manifestar orgulho e união depois do empate a dois golos no Estádio do Dragão. Coates, capião leonino, foi um deles e até citou Manuel Fernandes, ex-avançado verde e branco."Orgulho de meus companheiros, orgulho deste grupo!! Ainda falta muito campeonato e vamos acreditar sempre até ao fim!! 'Eu cada vez tenho mais orgulho ser do SPORTING' M. Fernandes", escreveu no Instagram.