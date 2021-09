Coates: «Ainda faltam jogos, é importante que a equipa continue a crescer»

O Sporting perdeu por 1-0 com o Dortmund, resultado que Coates considerou injusto. "Merecíamos outro resultado, mas os jogos são assim. Pequenos detalhes fazem a diferença. Jogámos bem, na primeira parte tivemos ocasiões de golo e não podemos falhá-las. Depois sofremos um golo que podíamos ter evitado", disse o capitão leonino, que assinalou o crescimento da equipa face ao jogo com o Ajax.





"Contra o Ajax cometemos erros que não costumamos cometer, nestes jogos qualquer erro pode dar golo. Hoje jogámos melhor, mas não conseguimos o resultado que queríamos. Ainda faltam jogos, é importante que a equipa continue a crescer e a ganhar experiência. Para o próximo que tenhamos outro resultado", continuou.O central acrescentou que apesar das contas estarem complicadas, o Sporting continua a acreditar. "Matematicamente podemos passar, vamos dar tudo, tentar. Este jogo deu para ganhar experiência e no próximo não podemos cometer erros que cometemos hoje", frisou.Matheus Nunes também lamentou que o Sporting não tenha pontuado. "Queremos ganhar todos os jogos. É um estádio difícil de jogar. O Dortmund tem muita tradição. Tentámos a vitória, mas não conseguimos, infelizmente", considerou."É a mesma esperança que tínhamos depois do jogo com o Ajax. A confiança no nosso trabalho vai ser sempre a mesma. Trabalhamos para dar alegrias aos sportinguistas. Enquanto tivermos chances de nos apurarmos, vamos continuar a lutar", concluiu.