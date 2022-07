Coates aos olhos do compatriota Israel: «Todos o amam e é um ícone em Portugal»

Franco Israel sublinha a importância que Coates e Ugarte, seus compatriotas, tiveram nos primeiros dias em Portugal, assim como no processo de adaptação ao Sporting - que continua. À rádio 'Sport 890', o guarda-redes, de 22 anos, vai mais longe e explica aos ouvintes do seu país aquilo que o capitão representa neste momento para os leões e em solo luso."O Seba é o capitão de equipa. O jogador que está há mais tempo neste plantel. Todos os adeptos o amam, é um ícone em Portugal. Já o Manu está perfeitamente adaptado e é titular – já o conhecia dos sub-20 do Uruguai", vincou, acrescentando: "Tanto o Seba como o Manu se colocaram logo à disposição mal se conheceu a notícia sobre a minha chegada e agora estão a ajudar-me muitíssimo. Quando cheguei, a primeira coisa que fiz foi tomar [chá] mate com eles e explicaram-me como funciona o clube e alguns aspetos da cidade [Lisboa]."