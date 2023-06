Coates aplaude capitão Morita

Morita partilhou nas redes sociais o sentimento de orgulho por ter sido capitão (e camisola 5!) do Japão, na vitória sobre El Salvador (6-0), na quinta-feira."Obrigado pelo vosso apoio. É uma honra poder jogar com o meu número favorito e com a braçadeira de capitão desta equipa. Vemo-nos novamente em Osaka no dia 20. Obrigado a todos", escreveu o nipónico na sua conta no Instagram. Atento aos companheiros no Sporting, o capitão dos leões, Coates, comentou a publicação com aplausos, em forma de emojis. Morita devolveu a simpatia, com um piscar de olho: "Porque te admiro!", respondeu.