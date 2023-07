Coates aplaude sportinguistas: «Não nos podemos queixar dos adeptos»

Coates é um dos convidados de luxo na gala do último episódio do 'ADN de Leão', no Coliseu dos Recreios, que assinala igualmente o 117.º aniversário do Sporting. À margem da ocasião, o capitão aproveitou para agradecer o apoio dos sportinguistas."Não nos podemos queixar dos adeptos, estão sempre connosco. Hoje temos um aniversário e o 'ADN de Leão', que fez parte dos sportinguistas. É preciso desfrutar deste dia, junto de todos, colegas e adeptos", disse o uruguaio aos jornalistas, enaltecendo a "boa iniciativa" que foi o podcast: "Saiu muita informação nossa que normalmente não sai e acho que todos os adeptos gostam disso".