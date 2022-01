Coates apresentou "carga viral" em teste antigénio à Covid-19

#AHORA | Sebastián Coates arrastra carga viral de #COVID. Para estar a la orden contra #Venezuela necesita que su testeo tenga resultado negativo. pic.twitter.com/QRJ4ItAKMF — Tirando Paredes (@TIRANDO1010) January 31, 2022

Coates é notícia esta segunda-feira no Uruguai, dado que a imprensa local relata que o capitão do Sporting, que está ao serviço da seleção celeste, apresentou "carga viral" num teste antigénio à Covid-19.Recorde-se que o central, de 31 anos, esteve infetado em dezembro e acabou por falhar os duelos dos leões contra o Benfica (campeonato) e Ajax (Liga dos Campeões). Logo, não significa que Coates possa contagiar a restante comitiva, no entanto está obrigado a apresentar um teste PCR negativo para ir a jogo com a Venezuela, esta terça-feira."Estamos a analisar a situação do Coates. Continua com carga positiva de Covid. As autoridades de saúde estão a avaliar, para ver se se trata de uma reinfeção ou um positivo 'ondulante', até porque teve Covid há um mês. Nas próximas horas teremos o relatório médico", sublinhou o selecionador do Uruguai, Diego Alonso.Seja como for, Coates é carta fora do baralho para o próximo jogo do Sporting, frente ao Belenenses SAD, na quarta-feira, não só porque não chegaria a tempo da partida, como também pelo facto de estar suspenso para a próxima jornada.