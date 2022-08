Coates: «Assumir a nossa responsabilidade nesta fase mas ficarmos juntos para dar a volta»

O Sporting perdeu sábado em Alvalade por 2-0 frente ao Chaves, sofrendo a segunda derrota na edição 2022/23 da Liga Bwin, na quarta jornada. Nas redes sociais, o capitão leonino já veio assumir o momento complicado que a equipa atravessa e pediu união."Assumir a nossa responsabilidade nesta fase mas ficarmos juntos para darmos a volta", publicou Coates no Instagram.

Steven Vitória, aos 60 minutos, e Juninho, três minutos depois, marcaram os golos da formação transmontana, que regressou esta temporada ao principal escalão do futebol nacional e subiu provisoriamente ao sexto lugar, com sete pontos, ao vencer pela primeira vez no Estádio José Alvalade, em Lisboa, após 14 derrotas e três empates para o campeonato.

Com este desaire, o segundo consecutivo depois da derrota na jornada anterior no terreno do campeão FC Porto, por 3-0, o Sporting somou o segundo jogo seguido sem vencer, ocupando o 13.º lugar, com quatro pontos, a cinco dos dragões e do Benfica, que têm menos um jogo, e do Portimonense.