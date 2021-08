Coates com lesão no joelho direito falha compromissos da seleção do Uruguai

Sebastián Coates vai falhar os próximos três encontros da seleção do Uruguai, diante do Peru (3 setembro), Bolívia (5) e Equador (9). O departamento médico da seleção celeste comunicou que o central do Sporting está a contas com uma inflamação no joelho direito e a realizar tratamento para debelar o problema. Desta forma, o capitão leonino ficará em Lisboa.





Também Luis Suárez é outra baixa na seleção sul-americana, igualmente por lesão.