Coates condicionado a dois dias da receção ao Gil Vicente

O Sporting realizou, esta sexta-feira, mais um treino tendo em vista a receção ao Gil Vicente da 32.ª jornada da Liga Bwin, que se joga no sábado pelas 20h30.Coates continua afastado das ordens de Rúben Amorim a recuperar de fadiga muscular. O central uruguaio fez treino condicionado no ginásio e no relvado.O Sporting volta a treinar este sábado na Academia de Alcochete pelas 10h30, e o treinador dos leões fará a antevisão ao jogo com o Gil Vicente às 12h30.