Coates dá o mote para arranque da Liga: «Contamos com o vosso apoio!»

A poucos dias do arranque oficial da temporada do Sporting no campeonato, Sebastián Coates aproveitou para deixar uma mensagem de confiança junto da massa associativa dos leões. Numa publicação no Instagram, o capitão dos verdes e brancos destacou o trabalho realizado pelo plantel às ordens de Rúben Amorim, prometendo foco total no início da Liga Bwin, frente ao Sp. Braga."Estamos a começar o ano com muita paixão e muito entrega. Esperamos conseguir atingir os objetivos que temos traçados para a nova época. Contamos com o vosso apoio", sublinhou.