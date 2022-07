Mensagem para Bragança, adaptação dos reforços e o que espera da época: Coates abre o jogo

Sebastián Coates abriu as 'hostilidades' no estágio do Sporting em Lagos, que arrancou esta manhã e irá durar 10 dias. Aos jornalistas, o capitão leonino fez um balanço da pré-temporada, garantiu estar totalmente focado no clube e deixou também uma mensagem de apoio a Daniel Bragança, que se lesionou gravemente e vai parar seis meses "Forte abraço ao Dani, todo o grupo está com ele. Que volte mais forte que nunca.""A expectativa é preparar a época, ficar pronto o mais rápido possível e conhecer os novos jogaofers. Como estão os reforços a adaptar-se? Estão bem, como sempre, nesse aspeto o grupo é espetacular. Estão a adaptar-se às ideias do míster. Não sou só eu a ajudar na adaptação. O grupo nesse aspeto é espectacular para todos os que chegam. Todos estão felizes por representar o Sporting. É preparar com tudo a época."Não sei, estou focado nesta pré-época, depois na temporada. Ainda não pensei em terminar a minha carreira. Sim, ainda estou focado no Sporting, não sei o que se falou sobre outras equipas, estou muito feliz e a preparar a época com tudo.""O nosso objetivo é preparar a época e estarmos na melhor forma quando começar. Depois, termos objetivos mas o foco é jogo a jogo, como sempre. Vamos tentar estar em forma este aquecimento."Antes ainda há jogos com Sp. Braga e Rio Ave. Estamos focados primeiro na pré-época e depois sim no Sp. Braga."