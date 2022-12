Coates deixa mensagem emotiva a Bryan Ruiz: «Foi um prazer jogar contigo»

View this post on Instagram A post shared by Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

Sebastián Coates deixou uma emotiva mensagem para Bryan Ruiz, que terminou a carreira de futebolista, aos 37 anos, num particular entre Alajuelense e Twente, dois clubes que representou no seu trajeto. O capitão do Sporting não esquece os momentos que viveu, em Alvalade, ao lado do antigo internacional pela Costa Rica."De adversários a colegas de equipa e em pouco tempo amigos! Foi um prazer jogar contigo e a nível pessoal partilhar contigo muitos momentos juntos e em família. És um excelente profissional que se dedicou a 100% ao futebol e, por isso, alcançaste muito sucesso pessoal. Claro que não consigo ter uma opinião objetiva mas para mim és um dos três melhores futebolistas do teu país. Deve ser um orgulho para ti e para a tua família, sabendo o que significa a seleção para ti. Assim termina um capítulo na tua vida mas espero que tenhas muito êxito em tudo aquilo a que te dediques. Muito sucesso, mãe! Vemo-nos brevemente", disse o defesa no Instagram.