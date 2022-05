Coates despede-se de Feddal: «Obrigado por tudo o que fizeste pela equipa»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

No dia em que foi confirmada a saída de Feddal do Sporting , Coates publicou nas redes sociais uma mensagem de agradecimento ao seu companheiro de equipa."Muito obrigado Feddal por tudo o que fizeste pela equipa! És um grande companheiro e uma grande pessoa! Parabéns pelo que alcançaste no clube! Desejo-te o melhor para o futuro! Vamos, mano!", pode ler-se no Instagram do capitão dos leões.