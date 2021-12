Coates deverá ter alta amanhã e Amorim admite que pode ir a jogo com o Boavista

Coates deverá ter alta este sábado depois de ter ficado infetado com Covid-19 e poderá mesmo ir a jogo frente ao Boavista. Rúben Amorim explicou a situação, sendo que tudo dependerá do 'feedback' dado pelo capitão do Sporting."Pelo que me disseram, o Coates amanhã pode ter alta. Se o Seba chegar aqui amanhã, tendo alta, e disser que está pronto para jogar - e eu conheço-o bem, ele sabe dizer se consegue ou não - tambem pode ser opção. Ele é mais do que um jogador para nós", afirmou o treinador leonino, em conferência de imprensa.Já Paulinho continua infetado. Jovane está lesionado, bem como Palhinha "Não quero dizer datas", expressou o técnico sobre a situação do médio.