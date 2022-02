Coates vai estar às ordens de Rúben Amorim para o jogo com o Famalicão, agendado para domingo. O central ainda não participou do treino realizado esta manhã, em Alcochete, mas vai estar na sessão de amanhã.O capitão leonino esteve na seleção do Uruguai, mas acabou por não ser utilizado nos jogos com o Paraguai e a Venezuela após ter testado positivo à Covid-19. O jogador, recorde-se, cumpriu quarentena em dezembro e já recebeu o certificado de recuperação.