Coates: «Dois golos iguais? Trabalho do míster, do Carlos, do Adélio e do Emanuel»

Sebastián Coates foi decisivo para a goleada do Sporting no terreno do Besiktas (1-4), apontando os dois primeiros golos e conquistando ainda o penálti que resultou no terceiro golo. No final, atribuiu o mérito aos colegas e equipa técnica.

Mais uma noite à Sporting. Foi um jogo de toda a equipa e estamos todos de parabéns. Foi um jogo complicado, num ambiente bastante complicado, mas conseguimos a vitória, que era o queríamos", começou por dizer à Eleven Sports.

Golos em lances iguais?



"Trabalho do míster, do Carlos [Fernandes], do Adélio [Cândido] e do Emanuel [Ferro], trabalho de todos. Preparamos sempre os jogos da mesma maneira, por vezes sai, por vezes não, mas conseguimos a vitória que era o que vínhamos buscar."

Melhorar na defesa?

"Ainda acho que podemos fazer melhor. Na defesa e no ataque também, temos muitas oportunidades e quem sabe não conseguimos fazer mais. Mas é uma boa vitória para todos e para a equipa."