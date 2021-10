Coates e a atração pelo golo: «Há que aproveitar esta sequência»

Autor do golo da vitória do Sporting diante do V. Guimarães, destacou a atuação coletiva e a importância do triunfo, o sexto consecutivo dos leões.





"O mais importante é a vitória. Estávamos muito focados no jogo e agora é continuar com esta atitude e com o nosso trabalho", começou por dizer.Os leões chegaram à sexta vitória consecutiva em todas as competições e o capitão leonino realçou que ainda faltam muitos jogos. "Sabemos que o campeonato ainda está a começar, faltam muitos jogos, mas é sempre positivo continuar a ganhar, dá mais confiança ao grupo e é o mais importante"Por fim, Coates explicou o "segredo" para marcar tantos golos: "Eu só aproveito o trabalho de toda a equipa técnica."