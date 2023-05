Coates e a ausência de Adán no dérbi: «Temos o Franco, o André Paulo e o Callai»

Enorme confusão no 2-2 anulado ao Marítimo: auxiliar deu falta, árbitro validou golo mas depois reverteu ao ver imagens Enorme confusão no 2-2 anulado ao Marítimo: auxiliar deu falta, árbitro validou golo mas depois reverteu ao ver imagens

Coates comentou a confusão nos minutos finais do Sporting-Marítimo (2-1). "O árbitro auxiliar levantou a bandeirola, mas pronto, são decisões dos árbitros. Falei com árbitro que o auxiliar tinha levantado a bandeirola e depois acabou por ir ao VAR", disse o capitão do Sporting.O central reconheceu que o Marítimo complicou a vida ao Sporting nesta partida. "O Marítimo está a jogar para ficar na 1ª Liga, sabíamos que ia ser difícil. Marcaram na única oportunidade que tiveram. Tivemos muitas oportunidades, tivemos muita bola, mas às vezes acontece que a bola não entra. Felizmente conseguimos fazer dois golos e ganhar o jogo."Sobre a expulsão de Adán, que fica de fora do dérbi com o Benfica no dia 21, respondeu: "Não vi o que aconteceu. Infelizmente ele não vai poder jogar, mas temos o Franco, o André e o Callai. Estão a trabalhar da melhor maneira e um deles vai ter uma oportunidade."Por fim, questionado sobre se vai torcer pelo Santa Clara, disse: "Só torço pelo Sporting".