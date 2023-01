Coates e a continuidade no Sporting: «Se perceber que não estou a ajudar o clube, não vou forçar...»

No último jogo do Sporting de 2022, frente ao Paços de Ferreira ( vitória por 3-0 ), Coates teve um motivo especial para celebrar: o jogo 300 de leão ao peito . O capitão dos leões foi ovacionado pelos adeptos presentes nas bancadas de Alvalade e não esconde estar "tranquilo" ao perceber que tomou a "decisão correta" de rumar ao clube de Alvalade."Nunca tive como objetivo atingir esta marca ou atingir outra qualquer. Os anos vão passando e tive a sorte de poder jogar bastante com todos os treinadores e de não ter grandes lesões", disse em entrevista publicada esta quinta-feira no jornal 'Sporting', enaltecendo o trabalho do atual técnico. "Sempre foi claro naquilo que pensa de mim. Puxa por mim nos treinos, o que é bom porque tenho tenho de estar bem para a equipa e fazer as coisas bem. (...) É possível que o Rúben, não só comigo como com toda a equipa, se aproxime dos jogadores e perceba melhor os momentos porque esteve deste lado há pouco tempo", sublinhou.O central uruguaio tem contrato com o Sporting até 2024 e ficar em Alvalade poderá ser um "desejo" mas também... "uma prioridade". "Depende muito do momento, é assim o futebol. Depende também de mim, se consigo continuar a ajudar o clube. Se perceber que não estou, não vou forçar algo apenas por querer ficar cá. O futebol tem vida útil e há momentos em que temos de perceber isso. No futuro verei a minha situação", concluiu.