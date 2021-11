Coates e a obrigação do Sporting renovar o título: «Não a temos nem colocamos essa pressão»

Sebástian Coates não coloca a pressão no Sporting em voltar a conquistar o título nacional, alcançado na temporada passada. "Não a temos e nem colocamos essa pressão. Sei que o que aconteceu na época passada foi muito importante para os sportinguistas, vai ficar para sempre na história do Sporting. Mas este ano é completamente diferente. A nossa missão e o nosso foco são sempre os mesmos, seguir jogo a jogo e tentar estar sempre concentrados", realçou o central dos leões, em entrevista à CNN Portugal, na qual, apesar de garantir não pensar já no final da carreira, revelou o clube onde gostaria de pendurar as chuteiras."Desde que saí, tive o sonho de jogar no Nacional [de Montevideo], que foi o primeiro clube que me deu tudo e a possibilidade de jogar a primeira divisão uruguaia. Mas também depende muito das pessoas que trabalham no Uruguai, no Nacional, se querem que eu vá para lá ou não. Se não houver essa possibilidade, obviamente que a minha ideia pode ser ficar aqui e acabar a carreira no Sporting", assegurou.