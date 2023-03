Coates e a paragem internacional: «Vai ser uma grande oportunidade para a velha e nova geração»

Atualmente um dos nove ausentes dos trabalhos da equipa principal do Sporting, uma vez que se encontra ao serviço da seleção uruguaia, Sebastián Coates abordou o momento que vive na carreira, colocando o foco nos próximos compromissos que terá pela celeste. Desde logo, a par do compatriota e médio dos leões, Ugarte, Coates foi chamado pelo interino Marcelo Broli aos particulares do Uruguai para esta paragem, a começar já pelo duelo diante do Japão.A partida que irá colocar frente-a-frente Coates e Ugarte perante o companheiro do Sporting, Morita, ocorre sexta-feira, de manhã (10h30), em Tóquio, local que mereceu elogios por parte de 'El Patrón'. "Já tinha estado antes no Japão e o povo japonês tratou-me sempre com respeito. Este encontro marca uma mudança de geração no Uruguai e o início de um novo ciclo", assumiu o internacional uruguaio de 32 anos, destacando a oportunidade para os elementos mais experientes, como é o seu caso, além da geração mais jovem, onde também se pode inserir Ugarte."Vai ser uma grande oportunidade tanto para a velha como para a nova geração. Também será assim para o Japão e espero que seja uma partida espetacular", apontou Coates, em vésperas de medir forças contra a seleção de Morita, habitual titular na formação nipónica.Recorde-se que Coates está concentrado nos trabalhos da seleção uruguai, sendo que a formação sul-americana irá realizar particulares frente ao Japão (sexta-feira, às 10h30) e Coreia do Sul (terça-feira, às 12h00) antes dos jogadores do Sporting regressarem aos treinos no clube de Alvalade.