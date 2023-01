Coates e as dificuldades criadas pelo Arouca: «Já estávamos à espera»

Sebastián Coates realça que o Sporting já estava prevenido para dificuldades diante do Arouca, que vendeu cara a derrota frente à equipa de Rúben Amorim, que venceu (2-1) e seguiu para a final da Allianz Cup."Já estávamos à espera. Estamos numa meia final e o Arouca chegou aqui por mérito, estão a fazer um grande campeonato e na Taça [da Liga] também estão bem. Fizeram uma boa exibição, mas já esperávamos", disse o capitão dos leões na 'flash interview' da Sport TV, realçando o esforço dos colegas e agradecendo aos sportinguistas. "Muito trabalho desta equipa. Agradeço aos adeptos, que hoje com frio estiveram aqui a apoiar. Esperamos por eles também na final", atirou.Quanto a um possível adversário, que sairá do encontro de amanhã entre FC Porto e Ac. Viseu, o uruguaio não tem preferências. "Estamos focados no que nós podemos fazer, no trabalho que podemos fazer. Agora é descansar e pensar na final", frisou.Depois, em declarações à Sporting TV, o camisola 4 lamentou algumas falhas durante o encontro. "Cometemos alguns erros que não podemos cometer, mas acabámos por atingir o objetivo, que era o mais importante para todos, para os jogadores, para o clube, para os adeptos. São objetivos que traçamos quando começa a época e agora podemos conseguir", lembrou."Temos sempre confiança, às vezes correm bem as coisas, outras nem tanto, mas o trabalho é sempre o mesmo, temos que acreditar no que podemos fazer, independentemente de contra quem joguemos", finalizou.