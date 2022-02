Coates e Esgaio nas contas para o duelo com o Marítimo

O Sporting desloca-se sábado ao Funchal para defrontar o Marítimo e Rúben Amorim já sabe que não poderá contar com Sarabia, Palhinha e Tabata, que vão cumprir castigo. Por outro lado, nas opções do técnico já estarão Coates e Esgaio que falharam a receção ao Estoril por se encontrarem suspensos.

A novidade é mesmo a ausência do espanhol, de 29 anos, que completou uma série de cinco cartões amarelos após protestar uma decisão do árbitro, na sequência da dura falta sobre Porro. Esta ausência vai obrigar a uma alteração no ataque que poderá originar a titularidade de Nuno Santos, Edwards ou Slimani que, como Rúben Amorim assumiu, é compatível com Paulinho.

O plantel realizou ontem mais um treino em que os titulares só fizeram recuperação. O restante grupo, reforçado com vários jovens, trabalhou no relvado.