Coates e Fatawu de regresso aos treinos no Sporting

O Sporting realizou esta quinta-feira mais uma sessão de treinos, após a vitória (2-0) na visita ao Rio Ave, a contar para a 2ª jornada do grupo B da Allianz Cup, com Rúben Amorim a trabalhar com os jogadores que não foram titulares em Vila do Conde, já que os elementos que foram opções iniciais ficaram remetidos a trabalho de recuperação.De resto, a grande novidade na sessão matinal na Academia prendeu-se com o regresso de dois jogadores, Sebastián Coates e Fatawu, dupla que esteve presente no Mundial'2022 ao serviço de Uruguai e Gana, respetivamente, voltando desta feita para junto do emblema de Alvalade. Além disso, Amorim chamou ainda, de acordo com a nota publicada pelo clube, alguns jovens da formação para o treino da equipa principal.No que diz respeito a ausências, Bragança e Luís Neto continuam entregues ao departamento médico, bem como St. Juste, ainda a recuperar de uma contusão óssea no joelho esquerdo.