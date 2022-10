Coates e Jovane sem limitações no treino

O plantel do Sporting realizou esta quinta-feira mais um treino com vista ao jogo de sábado (15h30) com o Santa Clara, no qualSebastián Coates e Jovane já treinaram sem limitações no relvado.Já Pedro Porro, Daniel Bragança e Luís Neto continuam entregues ao departamento médico dos leões.Rúben Amorim volta a orientar uma sessão de trabalho amanhã de manhã, a partir das 10 horas, na Academia, à porta fechada. O técnico dos leões fará depois a antevisão ao encontro nos Açores, com a conferência de imprensa marcada para as 12h15, também na Academia.