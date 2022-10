Coates e Jovane voltam ao relvado na 'ressaca' da goleada em Marselha

Novidades no primeiro treino do Sporting após a goleada sofrida (1-4) em Marselha, na 3.ª jornada do Grupo D da Champions: a evoluir dos problemas físicos que os têm vindo a limitar nas últimas semanas, Coates e Jovane já trabalharam do relvado, ainda que de forma condicionada, informam os leões.





O central, recorde-se, lesionou-se contra o Boavista, contraindo um estiramento na coxa direita, enquanto o avançado ainda não jogou esta época: após a reintegração, ainda em agosto, sofreu um traumatismo no pé esquerdo, de gestão delicada.Na mesma nota, os verdes e brancos informam que o ala direito Porro (traumatismo no joelho direito), o central Neto (entorse no joelho esquerdo) e o médio Daniel Bragança (foi operado ao joelho direito e não tem data de regresso) continuam a fazer tratamento.De resto, os titulares na prova milionária fizeram trabalho de recuperação, com os outros jogadores a subirem ao relvado da ala profissional, onde quinta-feira há nova sessão, marcada para as 10 horas. O Sporting, refira-se, viajou de Marselha depois do jogo, aterrando em Lisboa ao final da noite de terça-feira.

A formação de Rúben Amorim joga no sábado nos Açores, contra o Santa Clara, em duelo da jornada 9 do campeonato, com início às 14h30 locais, 15h30 no continente.