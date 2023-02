Coates e o empate com o Midtjylland: «Vamos lutar sempre até ao fim!»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

Sebastián Coates, central que apontou o único golo do Sporting no duelo desta quinta-feira frente ao Midtjylland (1-1) , na 1.ª mão do playoff da Liga Europa, recorreu hoje às redes sociais para deixar uma mensagem de esperança para a eliminatória."Empate que deixa tudo em aberto... vamos lutar sempre até ao fim!", escreveu o capitão dos leões, que apontou o seu primeiro golo na temporada.A 2.ª mão do playoff da Liga Europa, recorde-se, joga-se na próxima quinta-feira, dia 23.