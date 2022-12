Coates e os 300 jogos pelo Sporting: «Feliz por atingir esta marca com este grande clube»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)

Poucas horas de ter sido ovacionado em Alvalade pelos seus 300 jogos de leão ao peito, tendo até sido carregado em ombros pelos companheiros, Coates agradeceu esta manhã nas redes o carinho dos adeptos."Muito obrigado a todos pelo carinho de ontem! Estou muito feliz por atingir esta marca com este grande clube. Obrigado! Na última imagem alguns de meus companheiros já me estavam a retirar do futebol...", escreveu o central uruguaio, depois da vitória diante do Paços de Ferreira, por 3-0.