Coates e os castigos do clássico: «Já não posso fazer nada...»

Coates comentou esta terça-feira, após o duelo com o Manchester City, os castigos que resultaram dos incidentes no final do clássico com o FC Porto no Dragão.

"Da nossa parte passa por deixar isso para trás. Quem tem de falar, responsável por isso, fala. Da nossa parte acaba por ser focarmo-nos no jogo. [expulsão no Dragão] Já não posso fazer nada. O árbitro tomou essa decisão e há que aceitar", atirou, em declarações na TVI.





Recorde-se que o defesa-central dos leões apanhou um jogo de suspensão depois da expulsão, logo nos primeiros minutos da segunda parte do clássico, por acumulação de amarelos.