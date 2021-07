Coates e Plata no estágio do Algarve

Com o afastamento do Uruguai e do Equador nos quartos-de-final da Copa América no passado fim-de-semana, Coates e Plata foram dispensados pelas respetivas federações, e já se encontram de férias. Os jogadores foram autorizados pela SAD a gozarem 15 dias de repouso antes de regressarem a Portugal, e segundo Record apurou devem juntar-se ao plantel nos últimos dias do estágio no Algarve, que termina a 21. Os dois sul-americanos enfrentarão, depois, uma corrida contra o tempo para adquirir condição física, no sentido de poderem entrar nas opções de Rúben Amorim na Supertaça, a 31 de julho.





Duas semanas foi também o período de descanso concedido a Nuno Mendes, Palhinha e Pote que vãoregressar ao trabalho no dia 13, em Lagos.