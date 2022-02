Coates e Rita Fontemanha dão aula de liderança na Academia

O Sporting iniciou hoje uma série de quatro sessões, organizadas pelo departamento do Psicologia, e dirigidas aos jovens capitães de todos os escalões de formação no futebol masculino e feminino. Com o presidente Frederico Varandas presente, Coates e Rita Fontemanha falaram das suas experiências, e tentaram instruir os pequenos leões sobre as responsabilidades e deveres que traz a braçadeira.No final do evento, tanto Coates como Rita Fontemanha fizeram um balanço positivo da sessão onde procuraram passar os seus conhecimentos. "Foi um encontro com os jogadores da Academia para ouvir as suas questões e tentar transmitir-lhes a nossa experiência como jogadores e também como capitães de equipa. Desde que cheguei comecei a entender o clube e os seus valores, e agora cabe-me fazer essa transmissão do que deve ser feito dentro e fora de campo aos que chegam. Nós, todos os dias, aprendemos com os colegas e o mister, e o objetivo agora é passar esse conhecimento aos reforços e aos jovens que sobem à primeira equipa...como disse é um trabalho diário pois nunca deixamos de aprender", afirmou o central, à Sporting TV, onde revelou como funciona a hierarquia no plantel principal: "Ter um grande grupo facilita as coisas a mim, ao Neto e ao Palhinha. Nós somos as caras visíveis da equipa, mas o grupo é o mais importante. Por sorte na minha carreira tive grandes capitães e tentei aprender algumas coisas com eles. No Liverpool tive o Gerrard, e na seleção do Uruguai o Lugano e depois o Godín. Quando aqui cheguei estavam o Adrien, o Rui Patrício e o William...tentei aprender algo com todos para agora poder transmitir. Os mais jovens devem desfrutar o clube, obviamente, mas com responsabilidade pois estão a representar uma grande instituição. Depois só os aconselho a construírem a carreira passo a passo".Rita Fontemanha considerou "um privilégio" ser capitã do Sporting mas também lembrou as responsabilidades inerentes. "Pesa muito o símbolo que temos no peito e a braçadeira que carregamos. O futebol feminino está a desenvolver-se muito no Sporting graças à aposta que tem sido feita na nossa modalidade, portanto queremos retribuir o que o Sporting nos tem dado", referiu a jogadora que apontou os seus objetivos como líder do grupo: "Eu prefiro ser lembrada antes como uma grande pessoa do que como uma grande jogadora. Tenho a sorte e o privilégio de trabalhar com as jogadoras mais jovens, e quando vejo que elas olham para mim como um exemplo sinto que o que estou a fazer está a ser bem feito. Ensinar-lhes o que tenho vindo a aprender é o meu maior propósito".A defesa leonina também lembrou os momentos mais gratificantes da profissão, e começou por eleger a reação do público em Alvalade após a pesada derrota registada diante do Manchester City. "Ser capitã no Sporting permite viver momentos como o de ontem, e é por aí que nós vamos crescendo e nos vamos formando com valores como a união e a raça. Independentemente do desfecho final, nós vamos dar sempre a cara pelo clube pois acreditamos em todo o processo que é feito dentro do Sporting enquanto capitães", acrescentou a futebolista que ainda deu um exemplo vivido por si já no início da temporada: "Quando vencemos a Supertaça, e já não ganhávamos um título há alguns anos, sentíamos essa necessidade de vencer. Mas mais importante que vencer foi a forma como o fizemos pois tivemos muitas entradas e saídas no grupo. No entanto, quem entrou encaixou-se nos valores do Sporting e no seu projeto. A forma como ganhámos foi mais importante que o troféu. Todos temos diferentes formas de liderar, mas queremos que sintam que é um privilégio ser capitão ou capitã no Sporting".