Coates e Ugarte nos convocados do Uruguai para os particulares com o Japão e Coreia do Sul

Coates e Ugarte integram a lista de 23 convocados do Uruguai, revelada esta quinta-feira pelo selecionador interino Marcelo Broli, para os particulares com o Japão (24 de março) e Coreia do Sul (28 de março), referentes à Taça Kirin, que se disputará na Ásia., então na antevisão ao embate com o Arsenal, a inclusão de Ugarte fica agora igualmente confirmada. Deste modo, os dois sul-americanos podem defrontar Morita, colega de equipa em Alvalade, que também foi chamado para defender as cores do Japão.A este propósito, importa referir que Coates poderá até ter honras de capitão, tendo em conta que Muslera, Godín, Cáceres, Giménez, Suárez ou Cavani, nomes que habitualmente integram as convocatórias da seleção celeste e que compõem o lote que enverga a braçadeira, desta feita não foram chamados. Nesse sentido, a imprensa uruguaia aponta o central do Sporting como um dos mais fortes candidatos a liderar o Uruguai nos próximos particulares, até porque, com 49 internacionalizações, é um dos mais experientes da lista de Marcelo Broli.