Coates: «É um orgulho muito grande fazer 300 jogos por este grande clube»

Coates cumpriu esta quinta-feira o jogo 300 de leão ao peito no triunfo (3-0) do Sporting sobre o Paços de Ferreira. O capitão dos leões foi ovacionado pelos adeptos presentes nas bancadas de Alvalade e no final ainda comemorou a marca na companhia da família no relvado, um momento pelo qual não esperava.





"É um orgulho muito grande fazer 300 jogos por este grande clube. Espero que sejam mais.", começou por dizer o defesa-central uruguaio, em declarações à Sporting TV, comentando de seguida a presença da família no relvado de Alvalade: "Eu achava que não vinham por o jogo ser tão tarde, mas como estão de férias vieram. É bom estar com a minha família e desfrutar disto.""Primeiro, tenho que agradecer a todos os treinadores que tive no Sporting, ao clube, obviamente, e também aos adeptos por me terem aturado durante 300 jogos. Espero que sejam mais, mas é um número que se calhar não estava à espera de atingir este número de jogos quando aqui cheguei.""A verdade é que o foco é esse, entrar da melhor forma possível nos jogos e, quiçá, melhor mais nas segundas partes. É algo que acontece na nossa equipa, tentar sempre e depois na segunda parte baixar um pouco mais o ritmo. Mas pronto, são coisas para melhorarmos."

"Tivemos um começo de época algo atípico para esta equipa, já demonstrámos que normalmente não sofremos muitos golos. Mas no início da temporada não arrancámos da melhor maneira, mas agora estamos a voltar à normalidade."



Importância da Taça da Liga para o grupo de trabalho

"A Taça da Liga é importante para nós, assim como para todas as equipas que defrontámos. Todas elas tentaram vencer-nos, mas nós jogámos bem nesses jogos e agora temos de continuar desta forma."



A meta seguinte...

"400 jogos? Esperemos, oxalá que sim. Vamos ver", terminou.