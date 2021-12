Sebastián Coates foi eleito o melhor defesa Liga Bwin de outubro e novembro. O central do Sporting reuniu um total de 34,92% dos votos, por parte dos treinadores principais da competição, superando a concorrência de Otamendi (Benfica), com 17,46% dos votos, e de Gonçalo Inácio, seu companheiro de equipa, que somou 9,52% dos votos.O capitão dos verde e brancos "foi totalista no período em avaliação para este prémio, com cinco triunfos em outros tantos jogos disputados, onde a defesa leonina consentiu apenas um golo", lembra a Liga em comunicado.